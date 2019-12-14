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İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-4
6 saat önce
İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-4.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:35 Kaynak: DHA
İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-4
Son Dakika Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında