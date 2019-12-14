Son Dakika › Güncel › İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-5 - Son Dakika
İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-5
6 saat önce
İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-5.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:21 Kaynak: DHA
İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-5
Son Dakika Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi