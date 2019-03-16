Son Dakika Haberleri: İskenderoğlu: "Bu Ülkenin Beka Sorununu Çözeceğiz"

İskenderoğlu: "Bu Ülkenin Beka Sorununu Çözeceğiz"

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu "Bu ülkenin beka sorunu çözeceğiz" dedi.

İskenderoğlu:
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu "Bu ülkenin beka sorunu çözeceğiz" dedi.

AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığınca Bayramiç Belediye Düğün Salonunda düzenlenen Aday ve Proje tanıtım toplantısında AK Parti Bayramiç Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Sadettin Arslan'ın yeni dönem için hazırladığı projeler tanıtıldı. Programda konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, "Bu yerel seçimler bizler için son viraj, çok kıymetli hemşehrilerim. Bu son virajı dönersek bu ülkenin beka sorununu çözeceğiz diyoruz. Allah'ın izniyle biz yerelde kalkınmayı Bayramiç'te başlattık. Sizlerin desteğinizle gönüllerinize girmiş değerli kardeşim Sadettin Arslan'a desteklerinizin devamını istiyorum. Ben, çok kıymetli AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Sadettin Başkanın söyleyeceği her projenin arkasındayım. O söyleyecek biz yapacağız Allah'ın izniyle" dedi.

Aday ve Proje tanıtım gecsine AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Belediye Başkanı ve AK Parti Bayramiç Belediye Başkan Adayı Sadettin Arslan, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ile partililer katıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:09 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçeliler Tekbir Getirince Sivassporlu Ndinga Gözyaşlarını Tutamadı AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor Beyaz Et Üreticisi Banvit, 30,5 Milyon Liralık Cezayı Yargıya Taşıyacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 15:51:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskenderoğlu: "Bu Ülkenin Beka Sorununu Çözeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]