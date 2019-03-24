Son Dakika Haberleri: İskenderpaşa Cemaati'nden Cumhur İttifakı'na Destek

İskenderpaşa Cemaati'nden Cumhur İttifakı'na Destek

44 dakika önce

İskenderpaşa Cemaati Lideri Muharrem Nureddin Coşan, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

İskenderpaşa Cemaati'nden Cumhur İttifakı'na Destek, System.String[]
İskenderpaşa Cemaati Lideri Muharrem Nureddin Coşan, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

Coşan, yaptığı yazılı açıklamada, İskenderpaşa Cemaati'nin 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceğini duyurdu.

Muharrem Nureddin Coşan, şunları kaydetti:

"Cumhurun müttefiki, aziz Başkanım. İçini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri kahrolmuştur. (Buruc 85/1-9) İyilik elçilerini, izansız, kapkara, kokuşmuş düzenlerini korumak algısıyla taşlayarak, kalleşçe öldürenler kahrolmuştur. 4 Şubat 2001'i tasarlayan, görmezden gelen, unutturan meşum zihniyet kahrolmuştur. Rabblerinin hoşnutluğunu kazanmak için cuma günü camide toplananları katleden, yaşam modeli iddiası sahibi hegemonya kahrolmuştur. Bizi bize, bizi nefsimize, kardeşi kardeşe, Kürt'ü Kürt'e, Arap'ı Arap'a, Alevi'yi Sünni'ye, Türk'ü Türk'e, Agop'u Abdullah'a, milleti de zillete düşüren kahrolmuştur. Ayrıştıran, bölen, ötekileştiren, itibarsızlaştıran, tefrika sokan, şeytan güdümlü, tek dişli canavar kahrolmuştur. Barış ve selamet elçisi inancımız, her daim baki ve payidar olacaktır. Bu bağlamda, biz de evet ile sizi destekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:36 Kaynak: AA

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