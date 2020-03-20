İskenderpaşa'da sessiz cuma - Son Dakika
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İskenderpaşa'da sessiz cuma

6 saat önce

Korona virüsü salgını nedeniyle tüm Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında camiler Cuma namazlarında da ibadete kapatılırken, Trabzon şehir merkezindeki İskenderpaşa Camisi en sessiz cuma gününü yaşadı.

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Korona virüsü salgını nedeniyle tüm Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında camiler Cuma namazlarında da ibadete kapatılırken, Trabzon şehir merkezindeki İskenderpaşa Camisi en sessiz cuma gününü yaşadı. Tarihi camiye her cuma olduğu gibi cuma namazı kılmak için gelenler geri dönmek zorunda kalırken, az sayıdaki kişi cami önüne hasır sererek öğle namazını kıldı.


Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülerek ölümlere neden olan Korona virüsünün yayılmasının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında Cuma Namazları bu hafta tüm yurtta kılınmadı.


Trabzon'da Osmanlı Devleti zamanında dönemin Valisi İskenderpaşa tarafından 1529 yılında yaptırılan İskenderpaşa Camisi tarihinin en sessiz ve en sakin cuma gününü yaşadı.


Cama namazı için camiye gelen bazı vatandaşlar kapının kapalı olması münasebetiyle geri dönmek zorunda kalırken, bazıları da cami önüne serdikleri hasır üzerinde öğle namazını eda etti. Caminin kapı ve pencerelerine "Salgın hastalık riski sone erinceye kadar camilerimizde vakit namazı ve Cuma namazı kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" şeklinde uyarı yazısı asılırken, vatandaşlar alınan kararı yerde bulduklarını söylediler.


Cami cemaatlerinden İsmail Gürsoy, alınan kararı desteklediklerini belirterek "Çok yerinde bir karar bu uygulamayı yapanları tebrik ediyorum. Böyle bir durumda camide çok sayıda insanın aynı havayı teneffüs etmesi sağlık açısından sakıncalı. Çok yerinde alınan bir karardır. Hükümetin bu yönde aldığı kararları destekliyorum. Sağlık Bakanımızı da tebrik ediyorum, çok iyi çalışıyor. Dünyada en az vaka rastlanan yer Türkiye. Demek ki bazı tedbirlerin alınması elzem olduğu ortaya çıkıyor. Tarihte bunların örnekleri var. Büyük salgınlarda ibadethaneler mutlaka kapanırdı. Herkes evinde ibadet edebilir. Yerinde bir karar destekliyorum" dedi.


Orhan Alemdağ isimli cami cemaati ise "Yerinde bir karar başka çare yok. İnsan sağlığı önemli. İnşallah buda geçer. Sağlık olmadı mı namaz da kılamazsın. Acil durum kararı olduğu için destekliyorum" diye konuştu. - TRABZON

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:23 Kaynak: İHA

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