İskenderun'a 19 yıl sonra kar yağdı - Son Dakika

İskenderun'a 19 yıl sonra kar yağdı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesine 19 yıl sonra kar yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:42 Kaynak: İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesine 19 yıl sonra kar yağdı.
İskenderun ilçesine 19 yıl sonra kar yağdı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışını vatandaşlar sevinçle karşıladı. İskenderun'a ilk kez kar yağdığını görenler heyecanlarını gizleyemedi. İskenderun'un yüksek kesimlerine ve Belen ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor. - HATAY
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