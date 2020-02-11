İskenderun'a 19 yıl sonra kar yağdı - Son Dakika
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İskenderun'a 19 yıl sonra kar yağdı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesine 19 yıl sonra kar yağdı.

İskenderun'a 19 yıl sonra kar yağdı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesine 19 yıl sonra kar yağdı.


İskenderun ilçesine 19 yıl sonra kar yağdı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışını vatandaşlar sevinçle karşıladı. İskenderun'a ilk kez kar yağdığını görenler heyecanlarını gizleyemedi. İskenderun'un yüksek kesimlerine ve Belen ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor. - HATAY

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:42 Kaynak: İHA
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