İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi - Son Dakika

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İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi
7 saat önce
HATAY'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
HATAY'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.
İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.
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