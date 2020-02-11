İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi - Son Dakika
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İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi

7 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.


İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
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