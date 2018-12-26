Son Dakika Haberleri: İskenderun Acil Servis Önündeki Yağmur Izgaraları Temizlendi

İskenderun Acil Servis Önündeki Yağmur Izgaraları Temizlendi

1 saat önce

HATSU, hatlarda oluşan tıkanıklıkları gidermek amacıyla bütün Mahalle ve Sokaklarda yapılan geniş kapsamlı çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

İskenderun Acil Servis Önündeki Yağmur Izgaraları Temizlendi, System.String[]

Sahada görev yapan HATSU ekipleri tarafından bütün ilçelerde oluşan arızalara ve eksikliklere karşı önlemler alındığını vurgulayan Genel Müdürlük, özellikle yağmur yağışı sonrasında oluşan su birikintilerini ve tıkanmaları önlemek için yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İskenderun ilçesinin tamamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İdare, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan İskenderun Devlet Hastanesi 112 Acil Servis önünde ki yağmur suyu ızgaralarının tıkandığının tespit edilerek temizlendiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:43 Kaynak: Bültenler

Acil Servis, İskenderun, Güncel
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