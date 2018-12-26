İskenderun Acil Servis Önündeki Yağmur Izgaraları Temizlendi

Sahada görev yapan HATSU ekipleri tarafından bütün ilçelerde oluşan arızalara ve eksikliklere karşı önlemler alındığını vurgulayan Genel Müdürlük, özellikle yağmur yağışı sonrasında oluşan su birikintilerini ve tıkanmaları önlemek için yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İskenderun ilçesinin tamamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İdare, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan İskenderun Devlet Hastanesi 112 Acil Servis önünde ki yağmur suyu ızgaralarının tıkandığının tespit edilerek temizlendiğini aktardı.