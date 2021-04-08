İskenderun AGD'da bayrak değişim - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği İskenderun İlçe Başkanı M. Zahid Demir, genel merkez tarafından Şube sorumlusu olarak görevlendirildi.M. Zahid Demir'den boşalan İskenderun İlçe Başkanlığına ise Av. Furkan Demir getirildi.

Görevini devreden M. Zahid Demir, "Görevini yürüttüğü süre içerisinde destek veren herkese teşekkür ederek, "Her daim teşkilâtlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim hepimize kolaylıklar versin" dedi.

İskenderun yeni İlçe Başkanı Av. Furkan Demir de, Hayırlı hizmetler yapmak adına var gücü ile çalışacağını belirterek, kendisini bu göreve layık gören Genel Merkez'i ve Hatay'daki büyüklerime teşekkür ediyorum. Zahit başkanımızla birlikte güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi GİK Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan ve AGD Hatay Şube Başkanı Serkan Bulut da istişare toplantısında tüm başkanları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.