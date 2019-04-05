Son Dakika Haberleri: İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Görevi Devraldı

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Görevi Devraldı

28 dakika önce

Hatay'da, Cumhur İttifakı'ndan İskenderun Belediye Başkanlığı görevine seçilen AK Parti'li Fatih Tosyalı görevini devraldı.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı Görevi Devraldı, System.String[]
Hatay'da, Cumhur İttifakı'ndan İskenderun Belediye Başkanlığı görevine seçilen AK Parti'li Fatih Tosyalı görevini devraldı.

İskenderun'da Cumhur ittifakının adayı olarak seçimi kazanan Fatih Tosyalı düzenlenen törenle İskenderun belediye başkanlığı görevini Seyfi Dingil'den devraldı.

İskenderun Adliyesinde, Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına gelen Tosyalı'yı coşkulu bir kalabalık karşıladı. Düzenlenen törende görev süresi biten Seyfi Dingil yaptığı konuşmada İskenderun'a ellerinden geldiğince hizmet etmeye gayret ettiklerini belirterek, seçimi kazanan Fatih Tosyalı'nın çok daha güzel ve başarılı hizmetler yapacağını söyledi, başarı diledi.

İskenderun'un yeni belediye başkanı Fatih Tosyalı ise seçimin bittiğini artık hizmet zamanının geldiğini söyledi. Tosyalı, "Bundan sonra tek bir amacımız var güzel olan İskenderun'u daha güzel yapmak. 250 bin nüfuslu İskenderun'un 45 mahallesine eşit şekilde hizmet etmek için gayret ve çaba göstereceğiz. Bugünlere gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kuran'ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardınadn belediye başkanlığı makamına geçilerek devir teslim işlemleri gerçekleştirildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:48 Kaynak: İHA

Hatay, Fatih, İskenderun, Politika
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