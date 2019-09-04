Son Dakika Haberleri: İskenderun Belediyespor'un eski kalecisi intihar etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İskenderun Belediyespor'un eski kalecisi intihar etti

4 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, geçen sezon İskenderun Belediyespor'un kalesini koruyan Adem Kırdar (40), yayla yolunda intihar etmiş olarak bulundu.

İskenderun Belediyespor'un eski kalecisi intihar etti, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, geçen sezon İskenderun Belediyespor'un kalesini koruyan Adem Kırdar (40), yayla yolunda intihar etmiş olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun'da uzun yıllar çeşitli dönemlerde amatör ve bölgesel futbol takımlarında, son olarak da geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadelede eden İskenderun Belediyespor'un kaleciliğini yapan Adem Kırdar, Bekbele yayla yolunda tüfekle intihar etmiş halde bulundu.


Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine Kırdar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Evli ve 2 çocuk babası Adem Kırdar'ın yapılacak otopsinin ardından Bekbele Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi. - HATAY

İskenderun, Bekbele, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Berfin'i yakan sanık tahliyesini istedi
Sosyal deney için soyunan adam, linç edilmekten son anda kurtuldu Eşini seccade üzerinde öldüresiye döven koca, tutuklandı Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:04:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskenderun Belediyespor'un eski kalecisi intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]