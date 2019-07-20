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İskenderun Çevre Koruma Derneğinden ziyaretler

39 dakika önce

İskenderun Çevre Koruma Derneği yönetimi (İÇKD), İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını (İTSO) ziyaret etti.

İskenderun Çevre Koruma Derneğinden ziyaretler, System.String[]
İskenderun Çevre Koruma Derneği yönetimi (İÇKD), İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını (İTSO) ziyaret etti.
Başkanlık makamlarında gerçekleşen ziyaretlerde İÇKD Başkanı Nermin Yıldırım Kara, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Başkan Kara, çevre konusunda farkındalık yaratacak projelerin hayata geçirilmesi ve belediye ile İTSO'yu kentte yapılacak çalışmalar konusunda birlikte hareket etmeye davet etti.
Mehmet Fatih Tosyalı, İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:50 Kaynak: AA
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