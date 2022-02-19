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İskenderun'da 11 aracın lastiği patlatıldı - Son Dakika

İskenderun'da 11 aracın lastiği patlatıldı

19.02.2022 14:13
İskenderun'da 11 aracın lastiği patlatıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece yarısı park halindeki 11 otomobilin lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından patlatıldıİskenderun Kurtuluş mahallesinde gece yarısı yaşanan olayda kimliği belirsiz bir kişi park halendeki otomobillerin lastiklerini delici bir aletle patlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece yarısı park halindeki 11 otomobilin lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından patlatıldı

İskenderun Kurtuluş mahallesinde gece yarısı yaşanan olayda kimliği belirsiz bir kişi park halendeki otomobillerin lastiklerini delici bir aletle patlattı. Olay anları güvenlik kamerası görüntülerine yansırken 11 aracın lastiklerinin patlatılarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Polis olaya karışan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı. - HATAY

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İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da 11 aracın lastiği patlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da 11 aracın lastiği patlatıldı - Son Dakika
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