İskenderun'da 19 Mayıs kutlamalarına paraşütle renk kattılar - Son Dakika

Kaymakam İskender Yönden, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel ile birlikte kutlamalar çerçevesinde Amanos Dağları zirvesinden Türk bayraklarıyla atlayış gerçekleştiren yamaç paraşütçülerinin gösterisini izledi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlanan törende paraşüt gösterisi yapıldı.

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