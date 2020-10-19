İskenderun'da 2 bin 390 litre el yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika

İskenderun'da 2 bin 390 litre el yapımı içki ele geçirildi

19.10.2020 11:46
İskenderun'da 2 bin 390 litre el yapımı içki ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen ikamette 2 bin 390 Litre boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen ikamette 2 bin 390 Litre boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince sahte, kaçak alkol satışının, imalatının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada Karaağaç Konarlı Mahallesinde bulunan O.B. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada, 240 litre içime hazır 2 bin 150 litre fermente halde boğma rakı olarak tabir edilen el yapımı içki ele geçirildi.

El yapımı içkilere el konulurken, O.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - HATAY

İskenderun'da 2 bin 390 litre el yapımı içki ele geçirildi
İskenderun'da 2 bin 390 litre el yapımı içki ele geçirildi
İskenderun'da 2 bin 390 litre el yapımı içki ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da 2 bin 390 litre el yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika

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