İskenderun'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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İskenderun'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

29.03.2022 17:31
İskenderun'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanması için emniyet müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı. Olayın şüphelilerinin A.Ö., T.A.Ö. ile A.Ö. olduğu tespit edildi. Şahısların Hürriyet ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan ikametlerinde yapılan aramada, 9 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet hard disk, güç kaynağı ve kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. - HATAY

İskenderun'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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