İskenderun'da 800 polisle uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskenderun'da 800 polisle uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı - Son Dakika

İskenderun'da 800 polisle uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

6 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 800 polisin katıldığı, uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

İskenderun'da 800 polisle uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 800 polisin katıldığı, uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 'drone' kamerasıyla havadan da takip edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Havadan drone ile takip edilen 350'si Özel Harekat polisi, toplam 800 polisin katıldığı operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüpheliler, sorguya alındı.Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:37 Kaynak: DHA
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