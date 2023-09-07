İskenderun'da annesini balkondan atmaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika

İskenderun'da annesini balkondan atmaya çalışan zanlı yakalandı

İskenderun\'da annesini balkondan atmaya çalışan zanlı yakalandı
Son Güncelleme: 07.09.2023 17:56

Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kişi, annesini balkondan atmaya çalıştı. Anne çığlık atınca olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı ikna edilerek gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesini balkondan atmaya çalışan zanlı yakalandı.

Çay Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen F.N, henüz bilinmeyen nedenle annesi Ü.N'yi balkondan atmaya çalıştı.

Balkon korkuluklarından tutunarak oğluna karşı koyan Ü.N'nin yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zemine şişme yatak yerleştirdi, polis ekipleri de F.N'yi ikna etmeye çalıştı.

Zanlı, bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Anne Ü.N. de 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

İskenderun, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da annesini balkondan atmaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi
19:08 Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 2 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı
18:58 Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara skandal sözler: Bu kadar kapanmanın alemi ne?
18:37 Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
18:04 Fatura yine kabarık! PFDK Beşiktaş'a ceza yağdırdı
17:49 Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi
17:44 Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Marius Sumudica oldu
17:26 İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kırklareli'ndeki son durumu paylaştı
17:02 Türkiye'de hayata küsmüştü! Ozan Tufan'a İngiltere'de büyük onur
16:56 Transparan tulumla sokağa çıkan Kanye West'in eşi göğüslerini yastıkla kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 19:32:08. #1.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da annesini balkondan atmaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement