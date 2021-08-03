İskenderun'da aranan 13 kişi şafak operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama ve hapis kararı bulunan 13 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kasten adam öldürme, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit ve hakaret suçlarından haklarında adli makamlarca kesinleşmiş hapis cezası verilen ve yakalama kararı olan şahıslara yönelik İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 adrese operasyon yapıldı.

Şafak vakti 13 adreste eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda aranan İ.Ç., E.K., F.S., H.D., H.D., O.G., R.Ö., A.B., C.B., N.A., E.K., Y.A., M.S.Ö. adlı 13 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İkametlerde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 3 adet mermi ele geçirildi. - HATAY