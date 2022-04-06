İskenderun'da aranan 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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İskenderun'da aranan 9 kişi yakalandı

06.04.2022 12:42
İskenderun'da aranan 9 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yaralama, tehdit, nafaka hükümlerine uymamak, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçlarından aranan toplam 9 kişi yakalandı.

Şahıslardan S.S., G.K. M.A., N.Ç. ile A.G. adlı 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da aranan 9 kişi yakalandı - Son Dakika


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