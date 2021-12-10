İskenderun'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

İskenderun'da aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Dedektifleri (JASAT) yaptıkları aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, hakkında 16 ayrı suçtan kaydı bulunan ve yağma suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.D. isimli şahsı yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Firari şüpheli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - HATAY

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