İskenderun'da aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Dedektifleri (JASAT) yaptıkları aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, hakkında 16 ayrı suçtan kaydı bulunan ve yağma suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.D. isimli şahsı yaptığı operasyonla gözaltına aldı.
Firari şüpheli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İHA
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