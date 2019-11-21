Son Dakika Haberleri: İskenderun'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
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İskenderun'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve gasp, yaralama gibi suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 5 ayrı dosyadan 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.A'yı, darp ve gasp suçlarından aranan F.B'yi, kasten yaralama suçundan aranan Suriye uyruklu M.A. ile M.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

İskenderun'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:11 Kaynak: AA
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