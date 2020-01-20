İskenderun'da başarılı polisler ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da başarılı polisler ödüllendirildi - Son Dakika

İskenderun'da başarılı polisler ödüllendirildi

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde son günlerde uyuşturucu ile mücadelede başarı gösteren polislere teşekkür belgesi verildi.

İskenderun'da başarılı polisler ödüllendirildi, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde son günlerde uyuşturucu ile mücadelede başarı gösteren polislere teşekkür belgesi verildi.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere İskenderun Kaymakamlığı tarafından uygun görülen teşekkür belgeleri Emniyet Müdürü Nevzat Güneş tarafından verildi. Güneş törende, "Aylarca teknik ve fiziki takip yaptınız, büyük emek verdiniz. Sizlerle birlikte uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek. Emeklerinize sağlık" dedi.


Güneş daha sonra polislere teşekkür belgelerini takdim etti. - HATAY

Nevzat Güneş, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
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