İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

02.06.2022 15:49
İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan R.S., M.D. ile M.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar R.S, M.D. ve M.İ, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Minik Serdar Utku'nun polislik hayali gerçek oldu Minik Serdar Utku'nun polislik hayali gerçek oldu Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:54:14. #1.11#
SON DAKİKA: İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement