İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan R.S., M.D. ile M.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar R.S, M.D. ve M.İ, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.