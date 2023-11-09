İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i yaşamını yitirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki demir çelik fabrikasında dün meydana gelen kazan patlamasında yaralanan işçilerden biri hastanede yaşamını yitirdi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Azganlık Mahallesi'ndeki fabrikanın eritme kazanındaki patlamada 5'i ağır 13 kişinin yaralandığı anımsatıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan birinin bugün yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, "Olay nedeniyle ilgili araştırmalar devam etmektedir. Tahkikata başlanılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.