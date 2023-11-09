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İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i yaşamını yitirdi - Son Dakika

İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i yaşamını yitirdi

09.11.2023 17:19  - Güncelleme: 17:20

Hatay Valiliği, İskenderun ilçesindeki demir çelik fabrikasında dün meydana gelen kazan patlamasında yaralanan 13 işçiden birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki demir çelik fabrikasında dün meydana gelen kazan patlamasında yaralanan işçilerden biri hastanede yaşamını yitirdi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Azganlık Mahallesi'ndeki fabrikanın eritme kazanındaki patlamada 5'i ağır 13 kişinin yaralandığı anımsatıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan birinin bugün yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, "Olay nedeniyle ilgili araştırmalar devam etmektedir. Tahkikata başlanılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının kazan kısmında patlama meydana gelmişti. Patlamada 12 işçi yaralanmıştı. İhbar üzerinde bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

İşte patlamadan görüntüler:

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i yaşamını yitirdi - Son Dakika
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