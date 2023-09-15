İskenderun'da Demir-Çelik Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

İskenderun'da Demir-Çelik Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

İskenderun\'da Demir-Çelik Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı
Son Güncelleme: 15.09.2023 01:34

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İskederun Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Demir kesme işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 4 işçi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden ağır yaralı olan Ömer Faruk Güleç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Güleç'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Demir-Çelik Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da Demir-Çelik Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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