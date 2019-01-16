İskenderun'da Deniz Taştı
1 saat önce
İskenderun'da deniz taştı Şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle İskenderun sahil şeridi sular altında kalırken fırtına anında çıkan yangında bir çay bahçesi kullanılamaz hale geldiHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle sahil şeridi sular altında kaldı.
İskenderun
'da deniz taştı
Şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle İskenderun sahil şeridi sular altında kalırken fırtına anında çıkan yangında bir çay bahçesi kullanılamaz hale geldi
HATAY - Hatay
'ın İskenderun ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle sahil şeridi sular altında kaldı.
İskenderun Körfezi'nde şiddetli yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Dev dalgalar sahil şeridini sular altında bıraktı. İskenderun Anıt Meydanı tamamen su altında kalırken körfezi açıklarındaki bir çok gemi fırtınadan etkilenmemek için liman sahasına doğru yanaştı.
Deniz suyunun Atatürk Bulvarı
'na ulaşması ise trafiği olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisini sürdürdüğü anlarda ise çift kuşaklı gökkuşağı kısa süreliğine görsel bir şölen oluşturdu. Fırtına ve şiddetli yağmurun etkili olduğu sabaha karşı deniz kenarında bulunan bir çay bahçesinde de yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında çay bahçesi, mini market ve hediyelik eşya dükkanı kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:39 Kaynak: İHA
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Gözü Dönmüş Hırsız, Telefonunu Vermemek İçin Direnen Genç Kızın Yüzüne Asit Attı
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı