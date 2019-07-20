Son Dakika Haberleri: İskenderun'da denizde erkek cesedi bulundu
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İskenderun'da denizde erkek cesedi bulundu

10 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
Sarıseki Mahallesi'nde, denizde hareketsiz birisinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya ve sahil güvenliğe bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, cesedi bot yardımıyla karaya çıkardı.
Bazı uzuvları olmadığı tespit edilen ve kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İskenderun'da denizde erkek cesedi bulundu
İskenderun, Sarıseki, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:45 Kaynak: AA
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