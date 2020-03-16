İskenderun'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

İskenderun'da denizde erkek cesedi bulundu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:46 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
İskenderun Körfezi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz birinin olduğunu fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerini aradı.
Olay yerine gelen ekipler, erkek cesedi İskenderun Balıkçılar Barınağından karaya çıkardı.
İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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