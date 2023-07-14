İskenderun'da Denizdeki Cisim Balina Sanıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin içerisinde suda batıp çıkan 6-7 metre uzunluğundaki cismi fark edenler balina görme heyecanı ile sahile koştu. Bir süre merakla takip edilen cismin, boru olduğu ortaya çıktı.

BİR SÜRE TAKİP ETTİLER

Sahil kesimindeki Meydan Mahallesi'nde yaşayanlar dün akşam deniz kıyısında bir cismi fark edince balina sandı. Meraklı kişiler kısa sürede sahile akın edip, balina sandıkları batıp çıkan cismi takip etti.

6-7 METRELİK BORU

Çevredekiler fotoğraf ve video çekip, sosyal medyalarında paylaştı. Bir süre sonra dalgalarla sahile sürüklenen 6-7 metre uzunluğundaki cismin boru olduğu ortaya çıktı.