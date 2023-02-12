Ekipler, Ağrıtmış'ın kızları Esma Gül ve Gizem ile eşi Niyazi Ağrıtmış'ın da kurtarılması için enkazdaki çalışmalarını sürdürüyor.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı Hacı Alioğlu Apartmanı'nın enkazında görev yapan İspanyol ERICAM, İsviçreli REDOG arama kurtarma ekipleri, GEA, jandarma, özel harekat polisleri, dağcılar ve öğretmenler ile Mardin ve Kocaeli 'den gelen gönüllüler, göçük altından alınan ses üzerine kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İskenderun'da depremin 162. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

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