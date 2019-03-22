İskenderun'da Dolunay Manzaraları
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolunayın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde dolunayın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İskenderun'da Amanos Dağlarının üzerinden doğan dolunay sabahın ilk ışıkları ile birlikte İskenderun Körfezinin üzerinde batışını tamamladı.
Havanın sisli olmasına rağmen dolunayın muhteşem görüntüsü kartpostallık manzaralara sahne oldu. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:20 Kaynak: İHA
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