Son Dakika Haberleri: İskenderun'da Dolunay Manzaraları

İskenderun'da Dolunay Manzaraları

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolunayın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İskenderun'da Dolunay Manzaraları, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dolunayın doğuşu ve batışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İskenderun'da Amanos Dağlarının üzerinden doğan dolunay sabahın ilk ışıkları ile birlikte İskenderun Körfezinin üzerinde batışını tamamladı.

Havanın sisli olmasına rağmen dolunayın muhteşem görüntüsü kartpostallık manzaralara sahne oldu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:20 Kaynak: İHA

Hatay, İskenderun, Güncel
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