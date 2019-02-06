Son Dakika Haberleri: İskenderun'da Eğitime Rüzgar Engeli

İskenderun'da Eğitime Rüzgar Engeli

24 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

İskenderun'da Eğitime Rüzgar Engeli, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

İskenderun Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede yarın etkili olacağı öngörülen şiddetli rüzgar nedeniyle olası trafik kazalarının önüne geçmek için yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:54 Kaynak: DHA

Hatay, İskenderun, Güncel
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