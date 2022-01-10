İSKENDERUN'DA EN İYİ BALIK MEZELERİ YARIŞTI - Son Dakika

İSKENDERUN Gastronomi Derneği'nin düzenlediği 'İskenderun en iyi mezelerini arıyor' yarışmasında 'karidesisos mezesi' birinci oldu.

İskenderun Gastronomi Derneği öncülüğünde düzenlenen 'İskenderun en iyi mezelerini arıyor' yarışması yapıldı. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, Süleyman Dural, Edip Zelluh, Gülşen Sökmen, Sait Doğan, Jale Nur Süllü ve Murat Aydın yarışmacıların hazırladığı mezeleri değerlendirdi. İçerik ile hikayelerini anlattıkları yarışmada İskenderun Gastronomi Derneği Başkanı Gülşen Sökmen, Hatay'ın kendini ayıran en büyük özelliklerinden birisinin deniz olduğuna dikkat çekerek, "Deniz ürünlerimizi de sergileyebileceğimiz Türkiye'nin lezzet köşesinde bu bizim artı puanımız" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmacılar yapmış oldukları mezeleri birer birer tanıtarak jüri üyelerine de hem görsel hem de tat olarak değerlendirmelerine sundu. Birinciliği karidesisos mezesi ile ödüle layık görülen Nafis Yutma, ikinciliği İbrahim Yadıg üçüncülüğü Hülya Çiğ ve dördüncülüğü de Gülşah Çoban kazandı.