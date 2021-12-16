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İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi - Son Dakika

İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi

16.12.2021 18:53

İskenderun'da eski sözlü dehşeti.

İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi

Şahıs gözaltına alınırken yüzü tanınmaz hale gelen genç kadın tedavi altına alındı

HATAY - HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsüne zorla uyuşturucu verip cinsel şiddette bulunan yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döken şahıs gözaltına alınırken, genç kadın tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde G.Ç.'ye ait evde meydana geldi. G.Ç. evindeki misafirlerini gönderdikten sonra kapı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü R.E.'yi karşısında görünce şaşkına döndü. Bir buçuk yıldır barışmak isteyen ama olumsuz yanıt alan R.E., eski sözlüsü G.Ç'ye zorla uyuşturucu verip sandalyeye bağlayarak önce cinsel şiddette bulundu ardından kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. R.E., bir süre daha dövdüğü ve boğazına bıçak dayadığı G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü sanarak İskenderun Devlet hastanesine götürdü. Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan G.Ç. tedaviye alınırken, R.E polise kadının kendi ailesinin bu saldırıyı yaptığını belirterek polisi yanıltmaya çalıştı. Bu sırada kendine gelen ve konuşan G.Ç saldırganın eski sözlüsü R.E olduğunu söylemesi üzerine şahıs gözaltına alındı. R.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından tutuklandı.

G.Ç.'nin şikayeti üzerine İskenderun Kadın Platformu adına Avukat Mehtap Sert davayı üstlendi. G.Ç.'nin 1,5 yıldır eski sözlüsünün tacizine uğradığını kaydeden Sert, şahsın müvekkiline zorla uyuşturucu içirdikten sonra cinsel şiddette bulunduğu ve kızgın yağ dökerek yaktığını belirterek davanın takipçisi olacaklarını söyledi.i.

İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi
İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi
İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi
İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi
İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi
İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi
İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi

Uyuşturucu, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da eski sözlü dehşeti... Uyuşturucu madde verip cinsel şiddette bulundu, üzerine kızgın yağ dökerek tanınmaz hale getirdi - Son Dakika
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