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İskenderun'da esnafa destek kampanyası

1 saat önce

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yerel esnafa destek kampanya başlattı.

İskenderun'da esnafa destek kampanyası, System.String[]

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yerel esnafa destek kampanya başlattı.

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, yerel esnafın büyük marketlere karşı direnme gücünün azaldığını belirtti.

Vatandaşlara yerel esnaftan alış veriş yapmaları konusunda çağrıda bulunan Başkan Yılmaz, "Alış verişlerimizde ve hizmet alımlarımızda yerel esnafımızı tercih etmenin bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerimiz açısından olumlu yansımaları olacağını düşünüyoruz. Ayrıca şehrimizde kullandığımız sıcak paranın da bir şekilde yine bizlere döneceğine inanıyoruz. Bu farkındalık ve sorumluluk anlayışıyla bizlerde buradan çağrıda bulunuyoruz, yerel esnafımızdan alış veriş yapalım, esnafımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi ve İskenderun Ticaret Borsası da destek verdi.

İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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