Son Dakika Haberleri: İskenderun'da Fırtına Ağaçları Devirdi, Otomobillere Zarar Verdi

İskenderun'da Fırtına Ağaçları Devirdi, Otomobillere Zarar Verdi

2 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına bir cami avlusundaki palmiye ağacını devirdi, iki araç zarar gördü.

İskenderun'da Fırtına Ağaçları Devirdi, Otomobillere Zarar Verdi, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına bir cami avlusundaki palmiye ağacını devirdi, iki araç zarar gördü.

İskenderun'da öğle saatlerinde şiddetini arttıran bölgede "Yarıkkaya" olarak bilinen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle körfez açıklarındaki gemiler liman sahasına demirlerken balıkçı tekneleri de barınaktan çıkamadı. Saatteki hızı yüksek kesimlerde 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Hamidiye Cami avlusunda bulunan palmiye ağacı devrildi. Bir otomobil ve bir kargo şirketine ait aracın zarar gördüğü olayda can kaybı yaşanmazken araçlarda önemli ölçüde maddi zarar meydana geldi.

Polis olayla ilgili tutanak tutarken araç sahibi Murat Kurt, "Ne olduğunu anlamadım dışarı çıktığımda ağaç devrilmişti" dedi.

Saatteki hızı 15 ile 70 kilometre arasında değişen fırtınanın gün boyu etkili olacağı tahmin ediliyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:57 Kaynak: İHA

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