İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu - Son Dakika
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İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu

24.02.2022 13:35

İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu İskenderun Körfezinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini...

İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu

İskenderun Körfezinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri barınağa sığınırken gemi trafiği de tamamen durdu. Şehir merkezinde binaların çatısı uçtu bir binadan kopan beton parçaları otomobillerin üzerine düştü, araçlarda hasar oluştu.

İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu
İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu
İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu

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İskenderun, Fırtına, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu - Son Dakika
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