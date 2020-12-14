İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi - Son Dakika

İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi
14.12.2020 10:53
HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle liman çevresindeki konteynerler ile otoyolda seyir halindeki TIR'da yüklü bir konteyner devrildi.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun Limanı çevresinde boş arazide üst üste bekletilen boş konteynerler devrildi. İskenderun- Adana otoyolunda ise İskenderun'dan Payas yönüne giden TIR'da yüklü konteyner de rüzgar nedeniyle devrildi. Trafik polisleri, yolda güvenlik önlemi alırken yol kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin konteyneri kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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