İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi (2) - Son Dakika

İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi (2)

AİLE KAHVALTIDAYKEN EVİN ÇATISI UÇMUŞHatay'ın İskenderun ilçesi kırsalındaki Pirinçlik Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Züleyha Kara'ya ait prefabrik evin çatısı uçtu.

AİLE KAHVALTIDAYKEN EVİN ÇATISI UÇMUŞ Hatay'ın İskenderun ilçesi kırsalındaki Pirinçlik Mahallesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Züleyha Kara'ya ait prefabrik evin çatısı uçtu. Bu sırada kahvaltı eden Kara ailesi, panikle evi boşalttı. Kara ailesine komşuları yardım ederek, eşyalarını kendi evlerine taşıdı.Züleyha Kara'nın kızı Tuba Kara, "Evimizin çatısı uçtu, evsiz kaldık. Maddi durumumuz yok, yardım eli uzatılmasını bekliyoruz" dedi.



Son Dakika

Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı

ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına siber saldırıda Rusya iddiası ses getirdi! Büyükelçilik'ten yanıt gecikmedi

Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor

Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı

Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir

Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı

Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti

Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış