İskenderun'da Fırtınanın Teknelerini Vurduğu Balıkçılar Yardım İstedi
25 dakika önce
HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde hafta içerisinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hasara yol açtı.
HATAY'ın İskenderun
İlçesi'nde hafta içerisinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hasara yol açtı. İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde bulunan amatör balıkçılara ait tekneler de şiddetli dalgalara kapılarak zarar gördü. Doğu Akdeniz
'de etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle İskenderun Denizciler Mahallesi sahilinde oluşan yüksek dalgalar küçük teknelerin de açığa çekilerek parçalanmasına neden oldu. Tekneleri zarar gören balıkçılar ise sahilde teknelerini bağlayacakları barınakları olmadığı için kıyıya çektiklerini belirterek, yetkililerden hasarın karşılamasını, ayrıca bölgeye küçük de olsa bir barınak yapılmasını istedi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:04 Kaynak: DHA
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