İskenderun'da Fırtınanın Teknelerini Vurduğu Balıkçılar Yardım İstedi

HATAY'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan amatör balıkçılar, hafta içerisinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle teknelerinin dalgalara kapılması sonucu zarar gördü.

HATAY'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan amatör balıkçılar, hafta içerisinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle teknelerinin dalgalara kapılması sonucu zarar gördü.



Doğu Akdeniz'de etkili olan yağış ve fırtınada İskenderun Denizciler Mahallesi sahilinde de oluşan yüksek dalgalar kıyıya çekilerek küçük tekneleri açığa çekerek parçaladı. Denizciler Mahallesi'nin amatör balıkçıları, sahilde teknelerini bağlayacakları barınakları olmadığı için kıyıya çektiklerini belirterek, yetkililerden maddi hasarın karşılamasını, ayrıca bölgeye küçük de olsa bir barınak yapılmasını istedi. - İskenderunhatay

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