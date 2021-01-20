İskenderun'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ikamete ahlak polislerince yapılan baskında fuhuş yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince fuhuş olaylarının önlenmesi için yapılan çalışmalarda Çay Mahallesi 89 Sokak'ta bulunan ikamete yaptıkları baskında içeride bulunan S.E., S.G., L.O., M. B. isimli şahısların 'fuhuş' yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar karakola götürüldü. S.E. isimli kadına fuhuşa aracılık ve yer temin etmekten diğer üç şahsa ise fuhuş yapmaktan adli işlem yapıldı.

(Necati İvgin/İHA)