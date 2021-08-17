İskenderun'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fuhuş yaptıkları iddia edilen 3'ü yabancı uyruklu, 4 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere yönelik yaptığı çalışma sonunda; A.Ş.Ç. adlı şahıs ile yabancı uyruklu K.R., M.E. ve F.F. isimli şahısların fuhuş yaptıklarını tespit etti.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. K.R.'nin, yabancı uyruklu M.O. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi kullandığı anlaşılırken, yapılan GBT sorgusunda; fuhuşa teşvik, yaptırmak, aracılık ve yer temin etmek suçundan 6 adet aranma kaydının olduğu hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis, 200 TL para cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi. - HATAY