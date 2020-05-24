İskenderun'da gazetecilerden pankartla bayram mesajı - Son Dakika

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti (İGC), hazırladıkları pankartla vatandaşların bayramını kutladı.
Millet Parkındaki programda gazeteciler, önceden hazırladıkları "Aramızda olsa da mesafe, kalplerimiz birlikte" yazılı pankartın etrafında toplandı.
Daha sonra ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan gazeteciler, vatandaşların bayramını kutladı.
Etkinliğe, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Abdulkerim Güven ile İGC Başkanı Veysel Cıncık da katıldı.