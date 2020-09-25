İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi - Son Dakika

İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kömür yüklü gemiye baskın yapan polis, 5 kilogram kokain ele geçirdi.

İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kömür yüklü gemiye baskın yapan polis, 5 kilogram kokain ele geçirdi.

Alınan bir istihbarat doğrultusunda Kolombiya'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı 'Sider Venture' isimli gemiyi takibe alan polis, körfeze girdiği sırada gemiye operasyon düzenledi. Gemide arama yapan ekipler, 5 kilogram kokain ele geçirdi. Kentte özel bir limana çekilen gemide arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi
İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi
İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 23:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi - Son Dakika

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