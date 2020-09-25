İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi - Son Dakika

İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kömür yüklü gemiye baskın yapan polis, 5 kilogram kokain ele geçirdi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kömür yüklü gemiye baskın yapan polis, 5 kilogram kokain ele geçirdi.
Alınan bir istihbarat doğrultusunda Kolombiya'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı 'Sider Venture' isimli gemiyi takibe alan polis, körfeze girdiği sırada gemiye operasyon düzenledi. Gemide arama yapan ekipler, 5 kilogram kokain ele geçirdi. Kentte özel bir limana çekilen gemide arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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