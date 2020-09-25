İskenderun'da gemiye baskın yapan polis, 5 kilo 'kokain' ele geçirdi - Son Dakika

Alınan bir istihbarat doğrultusunda Kolombiya 'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı 'Sider Venture' isimli gemiyi takibe alan polis, körfeze girdiği sırada gemiye operasyon düzenledi. Gemide arama yapan ekipler, 5 kilogram kokain ele geçirdi. Kentte özel bir limana çekilen gemide arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı