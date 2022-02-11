İskenderun'da gümrük kaçağı sigara ve makaron operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 200 adet sigara haline getirilmiş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı sigara satışına yönelik yapılan çalışmalarda İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yıldırımtepe Mahallesinde bulunan V.B. ve İ.B.'ye ait iş yeri ve depoda yaptıkları aramada 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 200 adet içi doldurulmuş satışa hazır makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY