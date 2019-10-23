Son Dakika Haberleri: İskenderun'da güven ve huzur devriyeleri uygulama yaptı
Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da güven ve huzur devriyeleri uygulama yaptı

İskenderun'da güven ve huzur devriyeleri uygulama yaptı

1 saat önce

İskenderun'da güven ve huzur devriyeleri uygulama yaptıHATAY - İskenderun emniyeti 300 polisin katıldığı huzur ve güven denetimlerinde şüpheli şahıslar ve riskli bölgelerde hassas uygulama yaptı.

İskenderun'da güven ve huzur devriyeleri uygulama yaptı

HATAY - İskenderun emniyeti 300 polisin katıldığı huzur ve güven denetimlerinde şüpheli şahıslar ve riskli bölgelerde hassas uygulama yaptı.

İskenderun ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler kentin hassas ve riskli bölgelerinde denetimler yaptılar. Yaklaşık 300 polisin katıldığı huzur ve güven devriyelerinde 2700 kişi ve 905 araç sorgulandı. Halkın huzur ve güvenini tesis etmek için yapılan denetimler özellikle kenti ikiye ayıran köprüler üzerinde ve suç olaylarının çokça yaşandığı riskli bölgelerde yapıldı. Araçlar ve şahısların arandığı denetimlerden vatandaşlarda memnun oldukları gözlendi. Denetimlerde polis kontrolünden geçen bir vatandaş 'bu denetimler bizim için yapılıyor daha ne isteyelimki polis üzerine düşeni yapıyor memnunuz ' şeklinde konuştu.

İskenderun'da güven ve huzur devriyeleri uygulama yaptı

İskenderun, Polis, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
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