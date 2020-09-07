İskenderun'da hırsızlık ve gasp zanlısı 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gasp ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Numune Mahallesinde meydana gelen yağma olayı ile ilgili olarak şüpheli şahısların yakalanması için yapılan çalışmada A.K. ve S.Y. isimli zanlılar çaldıkları 7 bin 750 lira değerinde altın kolye ile birlikte gözaltına alındı.

Numune Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin girişinde meydana gelen elektrikli bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışma sonucunda, asayiş ekiplerince bisiklet hırsızlığı olayının şüphelisi B.Ç. ve B.İ. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - HATAY