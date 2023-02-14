İskenderun'da deprem sonrasında yaşanan 'yağmalama, cinsel istismar ve hırsızlık' olaylarına karıştıkları tespit edilen 7 kişi, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarıyla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için İskenderun Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Şüphelilerin 'yağmacı' olduğunu duyan bir grup vatandaş onlara saldırmak istedi. Polis vatandaşları güçlükle sakinleştirebildi. Nöbetçi savcılığa çıkarılan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İskenderun'da hırsızlık ve yağma suçu şüphelilerine saldırı - Son Dakika

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