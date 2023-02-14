İskenderun'da hırsızlık ve yağma suçu şüphelilerine saldırı - Son Dakika
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İskenderun'da hırsızlık ve yağma suçu şüphelilerine saldırı

14.02.2023 18:08

İskenderun'da hırsızlık ve yağma suçu şüphelilerine saldırı Polis, şüphelileri öfkeli vatandaşların elinden zor kurtardı, 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma ve hırsızlık şüphelisi 6 kişi tutuklandı.

İskenderun'da hırsızlık ve yağma suçu şüphelilerine saldırı

Polis, şüphelileri öfkeli vatandaşların elinden zor kurtardı, 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma ve hırsızlık şüphelisi 6 kişi tutuklandı. Şüpheliler sağlık kontrolleri sırasında hastanede saldırıya uğradı.

İskenderun'da deprem sonrasında yaşanan 'yağmalama, cinsel istismar ve hırsızlık' olaylarına karıştıkları tespit edilen 7 kişi, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarıyla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelilerin 'yağmacı' olduğunu duyan bir grup vatandaş onlara saldırmak istedi. Polis vatandaşları güçlükle sakinleştirebildi. Nöbetçi savcılığa çıkarılan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da hırsızlık ve yağma suçu şüphelilerine saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da hırsızlık ve yağma suçu şüphelilerine saldırı - Son Dakika
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